Come racconta Tuttosport, stavolta il giocatore che può permettere all’Inter di sbloccare il mercato è Lautaro Martinez: dovesse arrivare un’offertona per il Toro, sarebbe impossibile rifiutarla e, in tal senso, i radar sono puntati in primis verso l’Atletico che già un anno fa si era fatto avanti. Il sostituto è stato individuato da tempo e risponde all’identikit di Paulo Dybala che arriverebbe come svincolato dalla Juventus.