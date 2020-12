In questi giorni sta tenendo banco la rottura tra Antonio Rudiger e il Chelsea, con il difensore ex Roma che avrebbe comunicato ai Blues di voler essere ceduto a una squadra che lo potrebbe far giocare di più. Il 27enne Rudiger, secondo Sportmediaset, potrebbe tornare in Serie A, con l'interesse di Juventus e Milan nei suoi confronti. Il tedesco è molto affezionato all'Italia: dal club giallorossi si trasferì al Chelsea nel 2017 per essere allenato da Antonio Conte prima e Maurizio Sarri poi. Con Frankie Lampard sembra non essere scattato un super feeling.