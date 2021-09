Su Tuttosport oggi in edicola un punto sui giocatori nel mirino sia della Juventus che del Milan. Uno dei nomi è quello di: "L’argentino è un nome che non tramonta al mercato, quest’anno come mai prima, perché si pensava a un suo addio dopo l’incetta di stelle fatta dal Paris Saint Germain. L’ex Inter non ha voluto muoversi comunque dalla Francia, forte di un contratto fino al 2024, convinto di poter giocarsi il posto, nonostante la presenza contemporanea di Leo Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Eppure l’altra sera si è visto come in questo momento Icardi sia un corpo estraneo: entrato al posto dell’infortunato Mbappé, non è stato praticamente considerato dai compagni. La Juventus ha sempre tenuto aperti i canali con l’entourage dell’argentino, il Milan non scarta l’ipotesi di un suo ingaggio, vista la carta d’identità di Zlatan Ibrahimovic."