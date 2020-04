Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve sta pensando di cedere Daniele Rugani e Mattia De Sciglio la prossima stagione. I due sono stati poco impiegati per vari motivi e non hanno convinto Sarri al 100%. ​"Per recuperare terreno e non finire nella lista delle probabili cessioni dovranno superarsi - scrive il quotidiano -, se ne avranno la possibilità". Rugani era vicino alla cessione la scorsa estate e pure a gennaio ma gli infortuni di Chiellini e Demiral lo hanno legato alla Juve, De Sciglio invece ha avuto l'ennesima stagione costellata da infortuni.