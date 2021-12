Si scaldano i motori, in vista della sessione di calciomercato invernale. Tra i calciatori che potrebbero cambiare casacca, anche un ex Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, a gennaio Rincon potrebbe lasciare il Torino - è ormai fuori dal progetto sportivo di Juric -, e accasarsi in un'altra squadra di Serie A. Su di lui, infatti, ci sarebbero Genoa e Cagliari.