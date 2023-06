Leoè ormai pronto a lasciare il, dopo due stagioni con 32 gol e 35 assist. L'avventura in Francia sembra ormai giunta alla conclusione per il fuoriclasse argentino, che ora è in attesa di definire il suo futuro, che in molti vedono di nuovo al. Stando agli esperti Sisal, proprio il suo ritorno alla "casa" blaugrana resta per lui l'ipotesi più probabile (si gioca a 2,25), mentre una sua esperienza in MLS è quotata a 7,5. Per quanto riguarda le altre possibili pretendenti, il Chelsea è dato a 3, il Manchester City del suo vecchio amico Pep Guardiola a 50 mentre il Manchester United a 75 volte. Per quanto riguarda le italiane, la più "vicina" alla Pulce, a quota 100, è ildel suo connazionale Diego Armando Maradona, mentre Inter,e Milan sono offerte agli scommettitori a 300.