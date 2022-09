A un certo punto, magari per stanare il Psg sul fronte Leandro Paredes, la Juve aveva aperto il canale per Douglas Luiz dell'Aston Villa. Situazione embrionale, niente di concreto. Ma di vero c'è che il brasiliano ai bianconeri piace e che lo stanno seguendo con attenzione, anche perché il suo contratto con l'Aston Villa è in scadenza. E a parametro zero può diventare una grande occasione.