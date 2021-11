Parole forti, quelle dichiarate da Donnarumma a TNT Sports: "Non è facile perché ero abituato a giocare sempre dall’inizio e qualche volta mi fa male stare in panchina. Ma sono sicuro che la situazione si risolverà".Secondo calciomercato.com, queste sarebbero le prospettive di mercato per il portiere della nazionale azzurra: "Sebbene la Juventus sia sempre stata interessata, non c'è margine operativo oggi per portare via il portiere classe '99 da Parigi. Più facile, invece, che possa partire il costaricano a fine stagione.".