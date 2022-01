10











Non è un mistero: Dejan Kulusevski è nella lista dei possibili partenti a gennaio. Uno dei calciatori sacrificabili, per rimpinguare le casse e reinvestire sul mercato. Ad un a condizione, però: la Juventus chiede 35 milioni di euro cash e non è disposta a sedersi al tavolo delle trattative se, dall’altra parte, venisse offerto uno scambio. Tra le società maggiormente interessate all’esterno d’attacco svedese, il Tottenham. Sembrerebbe tramontare, però, l’ipotesi di uno scambio che vedrebbe coinvolto il classe 1996, Lo Celso.



In casa Spurs, però, non tutti sarebbero convinti dell’affare Kulusevski e a raccontarlo è calciomercato.com: “L'anno e mezzo in bianconero finora è stato contrassegnato da più ombre che luci, ma l'età e le potenzialità dello svedese fanno ritenere la cifra richiesta dalla Juve adeguata, in particolare per il mercato della Premier, dove Kulusevski vanta diversi estimatori. Fra questi ci sono sicuramente l'Arsenal e il Tottenham di Fabio Paratici, il dirigente che portò Kulusevski alla Juve e che ora non disdegnerebbe replicare la stessa operazione a vantaggio degli Spurs. Meno entusiasta sembra invece essere Antonio Conte, l'allenatore del Tottenham che, se dovesse pescare in casa Juve, preferirebbe puntare su Weston McKennie, piuttosto che su Kulusevski”.