A causa delle difficoltà economiche e di un mercato sempre più complicato, cedere i propri talenti diventa necessario, per sbloccare le operazioni. In casa Juventus, nella lista delle possibili cessioni c'è Dejan Kulusevski che, a questo punto, sembra non aver pienamente convinto Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta il portale spagnolo specializzat, Fichajes.net, su di lui ci sarebbe l'interesse di Tottenham e Arsenal.