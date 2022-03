Il futuro di Ousmane Dembélé rimane uno dei nodi da sciogliere in casa Barcellona. Il giocatore era stato vicino a lasciare i blaugrana a gennaio, ma così non è stato, pur senza rinnovo. Secondo quanto riporta il portale todosfichajes.com, l'agente avrebbe posto una condizione per firmare l'estensione dell'accordo: l'acquisto di una stella di livello mondiale, Erling Haaland. Una condizione difficile da realizzare e, per questo, la Juventus continua ad osservare con attenzione gli sviluppi.