Con l'arrivo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo, sono fioccati per l'attacco nuovi nomi rispetto a quelli che circolavano in precedenza. Negli ultimi giorni si è cominciato a parlare di Alvaro Morata, così come oggi abbiamo appreso che Paulo Dybala non sarebbe incedibile. E oggi Sportitalia lancia la seguente indiscrezione: Fabio Paratici sta contattando il CEO della Roma Guido Fienga per trattare Edin Dzeko, con il "napoletano" Arkadiusz Milik (obiettivo fin qui della Juve) che entrerebbe nel mirino del club giallorosso. A mediare l'operazione, l'agente Gabriele Giuffrida.