E' fatta per l'acquisto di Mattia Del Favero da parte del Piacenza, club che milita nel campionato di Serie C. Il portiere classe 1998 si trasferisce in prestito secco. Del Favero ha giocato 23 partite con l'Under 23 di Mauro Zironelli nella scorsa stagione ed è stato convocato cinque volte in prima squadra da Max Allegri.