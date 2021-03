In un momento di crisi economica come questo, grande attenziona va posta al mercato dei parametri zero. Arma a doppio taglio in realtà, a causa delle elevate richieste d’ingaggio che avanzano i giocatori di questa categoria, ma alle giuste condizioni si possono strappare affari. Come ha fatto la Juventus in passato, abitudine che vuole ripetere in futuro. Non solo Aguero, come riporta Tuttosport rimangono sempre vive le piste che portano a Olivier Giroud del Chelsea e Memphis Depay del Lione, entrambi in scadenza a giugno del 2021.