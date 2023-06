Lionelcontinuerà (e probabilmente terminerà) la sua carriera oltreoceano, negli Stati Uniti. Il fuoriclasse argentino, infatti, ha deciso di accettare l'offerta dell'di proprietà di David, per una nuova esperienza calcistica in. Per lui, dunque, niente "romantico" ritorno al, ipotesi sul tavolo dopo il suo addio al PSG insieme alla ricchissima proposta dell', club che si era detto pronto a ricoprirlo d'oro per due anni di contratto in Arabia.