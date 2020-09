Rodrigo De Paul aspetta la Juve. O comunque una big italiana. Come riporta Calciomercato.com, lo Zenit ha effettuato un sondaggio con l'entourage del giocatore, una chiacchierata per manifestare il proprio interessamento. Ma De Paul vuole restare in Italia e sogna una big di Serie A. L'Udinese chiede almeno 35 milioni di euro per il cartellino del centrocampista argentino, grande amico di Paulo Dybala con cui ha passato parte delle vacanze.