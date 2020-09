Rodrigo De Paul aspetta la Juventus. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il centrocampista dell'Udinese ha messo in stand-by l'offerta del Leeds che sarebbe pronto a mettere sul tavolo 30 milioni di euro. Il trasferimento in Premier League però non sarebbe una priorità per la stella dell'Udinese finita anche nel mirino della Juve dove gioca uno dei suoi più grandi amici, Paulo Dybala. I due ne avranno parlato anche in vacanza ma al momento non c'è nessuna offerta concreta arrivata dalla Continassa. De Paul però aspetta e secondo Sportitalia, nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l'offerta della Fiorentina.