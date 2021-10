Danilo, protagonista di una lunga intervista su Repubblica, ha parlato, tra le altre cose, delle voci di mercato che lo volevano accostato al Bayern Monaco: "Il Bayern mi voleva? Sì, ma non volevo io. E per fortuna non voleva neanche la Juve". Parole che sottolineano la ferma convinzione del calciatore brasiliano di rimanere in bianconero e diventare un leader del club.