Secondo quanto riporta Sport, quotidiano catalano molto vicino alle vicende di casa Barcellona, i blaugrana non hanno intenzione di cedere il loro gioiellino Ansu Fati. Ieri, sempre dalla Spagna, erano circolate voci secondo cui il CFO bianconero Fabio Paratici avesse provato ad inserire il giovane talentino nell'affare Pjanic ma l'indiscrezione non ha trovato conferme negli ambienti Juve e Sport conferma che il Barcellona non ha intenzione di cedere il giovane attaccante. Juve e Barça continuano quindi a fare pressing su Arthur affinché accetti la destinazione Juve e porti a termine lo scambio con Pjanic.