Arriva dalla Spagna una voce di mercato che ha del clamoroso. Secondo AS, il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha ricevuto due offerte per il suo futuro, una delle quali nientedimeno che dalla Juventus. Grande protagonista nella doppia sfida di Champions League contro il Chelsea, il croato è in scadenza di contratto a fine stagione, e nelle ultime settimane ha avviato i discorsi con i blancos per provare a raggiungere un accordo per il rinnovo, che secondo fonti spagnole è l'opzione preferita dal giocatore. Oltre che dalla Juve, l'ex Pallone d'Oro sarebbe corteggiato da un club del Qatar.