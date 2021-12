Ipotesiper Memphis? L'indiscrezione di mercato arriva dalla Spagna, dove la stampa lancia la voce di un possibile interessamento dei bianconeri all'attaccante olandese classe 1994, già accostato alla Vecchia Signora la scorsa estate. Il giocatore ex Lione non sta vivendo un ottimo momento al, tanto che per lui potrebbe farsi avanti l'idea di un trasferimento già a gennaio: la Juve ci pensa, e l'ipotesi più probabile sarebbe quella di un prestito di sei mesi con condizioni agevolate per l'acquisto a giugno.