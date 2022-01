10









La Juve punta Rudiger. Lo assicura il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il difensore tedesco in scadenza di contratto potrebbe rinnovare con il Chelsea ma solo a patto che vengano accontentate le sue richieste: la sua firma su un quadriennale varrebbe 55 milioni di euro fra ingaggio e bonus, un pacchetto che gli consentirebbe di soddisfare la sua pretesa di inserirsi tra i dieci giocatori più pagati del club londinese. Per raggiungere il suo obiettivo, sembra che il classe 1993 voglia farsi forte dell'interesse di grandi società come il Manchester City, il PSG, il Bayern Monaco e appunto la Juve, che lo segue da tempo in attesa di capire come evolverà la situazione con il Chelsea per provare a intavolare una vera e propria trattativa, cifre permettendo. Fra le pretendenti citate, pare che quella più defilata sia la squadra tedesca, che valuta Rudiger in alternativa a De Ligt, nel mirino per raccogliere l'eredità di Sule destinato all'addio a parametro zero.