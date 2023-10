In Spagna ne sono sicuri: stando al portale specializzato Fichajes.net, in vista del prossimo anno laha messo nel mirino Victor, difensore centrale classe 1994 dele della Nazionale svedese, in scadenza a fine stagione con il suo club. L'ostacolo è rappresentato dal suo attuale ingaggio da 7 milioni di euro, troppo alto per l'attuale politica della società bianconera.