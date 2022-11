Dalla Spagna arrivano novità in merito a una possibile trattativa dellaper, in scadenza con ila fine stagione. Secondo quanto riferito da Sport, il mese di gennaio potrà essere già decisivo, dal momento che sia i bianconeri che il- l'altro grande club sulle tracce del regista - inizieranno a imbastire una trattativa per poi affondare il colpo in estate, quando potranno prenderlo a parametro zero. La Vecchia Signora, peraltro, potrebbe risultare favorita nella corsa rispetto ai blaugrana, potendo contare sulche le consentirebbe di offrire all'ex Napoli uno stipendio più alto.