Dalla conferenza stampa di, benché si parlasse di un tema non completamente collegato, come quello di chi si occuperà di calciare le punizioni: “Io non so le decisioni di questi due anni. Io cerco di sfruttare le caratteristiche dei calciatori. Ronaldo è un calciante da lontano, Paulo da vicino. Uno è destro e l'altro sinistro. Poi se verrà un calciante destro bravo... vedremo!”. Se si pensa alla storia di Allegri con la Juventus e ad un destro che sa calciare bene le punizioni,MERCATO – L’ipotesi di un ritorno in bianconero di Pjanic circola da settimane. La situazione è abbastanza chiara: il tecnico livornese gradirebbe riaverlo a disposizione, d’altronde conosce a memoria i suoi schemi e l’impostazione tattica.. L’ipotesi più plausibile sarebbe quella di un trasferimento in prestito;. Se non si trovasse una soluzione in uscita per il gallese, è difficile che la Juve decida di inserire un altro centrocampista in rosa.