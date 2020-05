Arturo Vidal può tornare alla Juventus. Il Barcellona, scrive Tuttosport, l'ha inserito in una lista di possibili contropartite per Miralem Pjanic, promesso sposo del club blaugrana. La Juve preferirebbe avere Arthur rispetto al ritorno del Cileno che intanto resta sempre nel mirino dell'Inter di Antonio Conte. Marotta valuta positivamente l'inserimento in rosa dell'ex Juve per la prossima stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, la volontà del club nerazzurro è quella di slegare la sua trattativa da quella col Barcellona per Lautaro Martinez.