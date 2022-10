Dopo la vittoria ottenuta contro l'Empoli, in casa Juve si torna nuovamente a parlare del futuro di Weston Mckennie, autore di una delle 4 reti rifilate ai toscani. Già, perchè in queste ore sarebbe emerso un nuovo interesse da parte del Tottenham di Antonio Conte, con l'allenatore leccese che starebbe spingendo per definire questa operazione.