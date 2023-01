I segnali di nervosismo non mancano, quello che manca é la firma sul rinnovo di contratto. Il futuro di Antonioal Tottenham é sempre più in bilico e, per questo, gli Spurs preparano le contromisure. Secondo i media inglesi, infatti, sarebbe sempre più forte la candidatura di. Intanto, lasegue da vicino l'evolversi della vicenda.