Quello di Timo Werner è uno dei nomi del mirino della Juventus per rimpiazzare Gonzalo Higuain. Secondo Sky Sport l'attaccante lascerà il Lipsia alla riapertura del mercato e lo stesso Werner in una recente intervista ha detto che in caso di addio preferirebbe trasferirsi all'estero: la Juve si è già mossa mettendosi in contatto con gli agenti, ma su di lui c'è anche l'Inter che l'ha scelto per l'eventuale dopo Lautaro nel mirino del Barcellona, e il Liverool, che è da tempo sulle sue tracce.