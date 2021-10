Dopo la fine burrascosa del rapporto con il San Paolo,potrebbe presto tornare in Europa. Lo riferiscono alcuni media spagnoli, secondo cui: "A cinque anni e mezzo dalla sua partenza per la Juventus a Torino, Dani Alves potrebbe tornare nelle fila del Barcellona . Il 38enne terzino destro brasiliano si sarebbe offerto di indossare nuovamente la maglia del Barça, come riporta 'Esport3'".