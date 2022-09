Mercato chiuso? Non proprio. Sono ancora numerosi, infatti, i, per cui è ancora possibile trovare una nuova destinazione in un club che, evidentemente, non dovrebbe nemmeno pagare il loro cartellino. E alcuni nomi fanno decisamente gola, a partire da quello di, 34 anni, fresco di vittoria dell'ennesima Champions League con il Real Madrid. In cerca di una nuova avventura anchee Juan, rispettivamente reduci dalle esperienze all'Atletico Mineiro e al Manchester United, nonchè i difensori Jasone Dan-Axel, il portiere ex Liverpool Lorise la vecchia conoscenza italiana Adem. E poi ancora Ross Barkley, Serge Aurier, Adama Traoré e Willian. Ma non mancano nemmeno i giocatori "scaricati" dalla Serie A, tra cui figurano Josipe gliSimonee Sebastian, passando per Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit e Luca Ceppitelli, oltre a Diego Perotti, Andrea Poli, Rodrigo Palacio, Ricardo Quaresma e Marco Sau. Per ripartire subito hanno tempo fino al 1° ottobre, altrimenti dovranno aspettare il mercato di gennaio.