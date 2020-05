L’avvocato Carlo Rombolà parla a L’Inchiesta della gestione dei contratti che scadranno il prossimo 30 giugno: “Il nodo è di quelli più intricati: senza contare le altre realtà europee, nel nostro calcio esistono circa 130 giocatori in scadenza a fine stagione (Chiellini e Buffon della Juventus, ndr)), che necessitano di una rinegoziazione per prolungare la validità degli accordi con i loro club. La FIFA, infatti, ha fatto sapere che il 1° luglio non aprirà il mercato e che, nel contempo, i contratti in scadenza il 30 giugno non saranno prorogati oltre quella data. Da ciò si evince che il calciomercato, almeno finché non si tornerà alla completa e totale normalità, avrà tempi e scadenze diverse dal passato, e questo anche perché i campionati avranno delle date di ripresa differenti, a seconda della zona geografica di riferimento e avuto riguardo del grado di diffusione del coronavirus. Tutto quello che abbiamo appena detto può significare tante cose: la prima è che le finestre di mercato potrebbero essere più di una e in più periodi dell’anno. La mia generazione ha vissuto il famoso calciomercato di novembre, durante il quale le squadre si rinforzavano dopo aver avuto il tempo di capire cosa andava e cosa non andava. Ebbene, prepariamoci a seguire delle finestre di mercato fuori dai mesi canonici di agosto e gennaio”.