di Francesco Guerrieri

Due mesi senza calcio. Tanti, tantissimi. La pandemia coronavirus ha bloccato il mondo intero e anche il pallone ha smesso di rotolare. Ancora non si sa quando si potrà ricominciare, i vertici sono in continui contatti per trovare la quadra e ripartire nella massima sicurezza. Campionato slittato e di conseguenza anche il mercato, che posticiperà l'apertura prevista inizialmente per il 1° luglio. La Juventus però è pronta a piazzare tre "acquisti" prima dell'inizio ufficiale delle trattative. Tutto vero, si tratta di tre giocatori che hanno approfittato del blocco della stagione per recuperare dai rispettivi infortuni: stiamo parlando di Giorgio Chiellini, Merih Demiral e Sami Khedira.



