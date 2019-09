Your browser does not support iframes.

E' Matthijs de Ligt il colpo più caro dell'estate in Serie A. L'olandese è arrivato alla Juventus per 75 milioni di euro più 10,5 milioni di euro in 'oneri accessori', ovvero bonus per Mino Raiola, il suo agente. Nella classifica dei colpi di mercato più costosi dell'estate c'è anche Leonardo Spinazzola, ex Juve passato alla Roma, che è al sesto posto con 29,5 milioni di euro (più il cartellino di Luca Pellegrini). Quarto invece Danilo arrivato in bianconero nell'ambito di un altro scambio, quello con Joao Cancelo. La Juve, per il difensore brasiliano, ha messo a bilancio 37 milioni di euro.



Nella gallery i 15 colpi più cari dell'estate in Serie A