Chiesa ko, la Juve lavora sul suo sostituto. Ma qual è il profilo adatto? "In queste ore calde - scrive la Gazzetta - tutti i primi pensieri sono andati a Domenico Berardi del Sassuolo, l’alter ego del talento bianconero anche in Nazionale. Ma è impossibile pensare ad un obiettivo così costoso. I vertici della Continassa hanno ribadito che ora non ci sono risorse per ulteriori investimenti nell’immediato. Al massimo può esserci un ingresso se viene centrata una cessione remunerativa".