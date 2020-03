Marc Cucurrela, difensore del Getafe può finire al Chelsea. Come scrive il Daily Express, infatti, Lampard vuole il laterale mancino, scuola Barcellona, per la fascia sinistra. Una notizia che di certo farà sorridere la Juventus che in casa Chelsea ha messo gli occhi da diversi mesi su Emerson Palmieri, laterale mancino ex Roma che Sarri ha già allenato a Londra. Paratici vorrebbe portarlo a Torino e con ​Cucurrela Blues l'affare sarebbe senza dubbio più facile.