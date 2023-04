Intreccio di mercato tra Juventus e Lazio a centrocampo. Ne parla ilche riporta come il club biancoceleste potrebbe puntare su Frattesi in caso di partenza di Milinkovic Savic. Il serbo, è il grande obiettivo della Juve che come primissima alternativa avrebbe proprio il centrocampista del Sassuolo. Due strade quindi, quella di Milinkovic e di Frattesi che sembrano destinate a incrociarsi, il futuro di uno può condizionare anche l'altro.