Questa la sintesi della Gazzetta dello Sport sugli obiettivi fondamentali della Juventus nell'anno che inizia oggi: "Il 4° posto Champions è troppo importante per l’impatto sui conti con premi Uefa, sponsor, visibilità. E i dirigenti dovranno trovare la strada per garantire ad Allegri un numero 9 all’altezza, l’acquisto estivo che promette di essere il grande investimento per il nuovo anno. Per chiudere, oroscopi garantiti e solo ipotetici. È certo che nel 2022, probabilmente in primavera, ci sarà il primo investor day juventino, una giornata di incontro con i potenziali investitori in cui mostrare al mercato l’andamento del club e ipotizzare scenari di sviluppo. Altrettanto sicura la centralità della politica internazionale, con i rapporti con la Uefa in fase... più che delicata. Al contrario, si possono avere meno garanzie sul futuro dei giocatori-guida, da De Ligt a Dybala, da Chiesa a Morata. Una Juve più giovane sta nascendo ma la crescita, lo sanno tutti, è fatta di imprevisti e svolte non immaginabili."