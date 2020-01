Con Simone Zaza sul piede di partenza, il Torino è alla ricerca di un sostituto per il suo numero 11. Tra i giocatori seguiti dal direttore sportivo granata, Massimo Bava, c'è anche Alberto Cerri.



Il centravanti del Cagliari non è però una priorità: la prima scelta del Torino per rinforzare l'attacco è infatti Andrea Favilli del Genoa. Se la trattativa per quest'ultimo non dovesse decollare, allora la società granata nelle ultime ore di mercato virerà con decisione proprio su Cerri.