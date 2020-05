La Juve è a caccia del centravanti del futuro. In cima alla lista Mauro Icardi, poi Gabriel Jesus e Arek Milik. Il polacco del Napoli piace e ha un costo accessibile, intorno ai 40 milioni di euro. Paratici ha già avviato contatti con l’entourage del giocatore e con il Napoli, alla ricerca di un accordo. Contropartite? Il nome di Cristian Romero è uno di quelli che possono rappresentare una buona base di partenza. Opportunità di mercato e stima, così si è arrivati a Milik, che ben si sposa anche con la questione Higuain: se il Pipita dovesse restare fino a fine contratto, scrive calciomercato.com, ecco che l’opzione Milik per costi e dinamiche di campo potrebbe diventare una delle più convenienti per la Juve.