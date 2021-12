A tutto Fabio Capello, a tutta Juve. Da Allegri alla Champions, di questo ha parlato nella lunga intervista alla Gazzetta, ma non solo. L'ex tecnico ha dato anche un parere di mercato: «Non mi piace parlare di questo, però Allegri chiaramente cerca un uomo che faccia girare la squadra in mezzo al campo. Non sono sicuro l’abbia trovato. Ha provato con Ramsey, con Arthur, con Locatelli, che è un ottimo calciatore ma mi pare più una mezzala».