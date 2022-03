È caos in casa Chelsea. La guerra in Ucraina ha scatenato un effetto a catena a diversi livelli, andando a toccare anche il calcio. Roman Abramovich, miliardario russo, ha annunciato di aver messo in vendita la proprietà del club londinese e, adesso, è in attesa dell’offerta giusta per abbandonarne la guida. Incertezza: questo è quello che, adesso, regna dalle parti di Stamford Bridge. Incertezza che può avere ripercussioni sul mercato e potrebbe portare diversi big a voler cambiare aria, tra questi Jorginho. A conferma di ciò l’indiscrezione dei giornali inglesi, secondo cui ai calciatori con gli ingaggi più pesanti sarebbe già stato detto di prepararsi ad un trasferimento estivo.



Più volte, nelle passate finestre di mercato, Jorginho è stato vicino al rientro in Italia, gradito dal calciatore. Più volte, il suo nome è stato accostato alla Juventus. Il club bianconero, in vista dell’estate è alla ricerca di un regista che possa occupare lo slot che Arthur potrebbe lasciare libero. Sul fronte Jorginho-Juve, a raccontare le ultime è calciomercato.com, secondo cui il profilo del centrocampista della Nazionale sarebbe gradito a Massimiliano Allegri che, così, avrebbe in rosa un calciatore con le caratteristiche che il tecnico sta cercando. Il contratto di Jorginho scade nel 2023 e, nonostante il calciatore non sia un profilo da “linea verde”, quella varata dai bianconeri, a cifre contenute l’affare potrebbe andare in porto.