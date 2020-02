Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il Manchester City è tornato a farsi sotto per Milan Skriniar, difensore dell'Inter per il quale Pep Guardiola sarebbe pronto a mettere sul piatto anche il cartellino dell'ex difensore nerazzurro ma pure della Juve Joao Cancelo. Il portoghese ha passato un anno a Torino con la maglia bianconera ma è stato ceduto al Man City la scorsa estate nell'ambito dello scambio con Danilo. In estate Cancelo può tornare in Italia, di nuovo, e affrontare nuovamente i bianconeri da avversario.