Joao Cancelo è destinato a lasciare la Juventus anche se ancora non c'è un accordo con il Manchester City. Come riporta Calciomercato.com, i bianconeri hanno già individuato un paio di possibili sostituti per l'ex Inter e Valencia. Tra i nomi sul taccuino di Paratici sono diversi, ma in pole resta Hysaj, esterno albanese in uscita dal Napoli. Alla Juve piace anche Trippier che il Tottenham valuta 30 milioni di euro.