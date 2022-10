Le parole di Andreaa Dazn:SULLA JUVE - 'Nella nostra professionale è normale spostarsi, sono cambiamenti positivi. C'è stato il trasferimento alla Juve poi il prestito qui e sono contento. Quando ti chiama una squadra come la Juventus ho spinto molto perché è il club più titolato in Italia ed è un grande traguardo ma adesso penso a qua, so di poter fare molto meglio di come sto facendo'.