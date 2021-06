Calhanoglu-Juve, cosa non è andato? Domanda che ritorna, anche perché l'offensiva dell'Inter si è fatta più insistente e si avvia verso la chiusura. Come raccontato sempre su IlBianconero, il giocatore turco era un obiettivo di Fabio Paratici, che però non ha continuato il suo percorso a Torino. Con l'arrivo di Cherubini e di Allegri, le priorità sono cambiate. E le prestazioni agli Europei hanno chiuso di fatto ogni possibilità all'ex Milan di approdare a Torino. Ecco perché non si è più concretizzato: un cambio al vertice e di prospettive.