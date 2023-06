Alvaropuò tornare alla? Il nome é nella lista dei desideri e secondo Tuttosport c'è un indizio che lo avvicinerebbe nuovamente ai bianconeri: "L’Atletico Madrid ha intenzione di blindare Alvaro Morata, ma né l’attaccante né la sua famiglia sono rimasti insensibili all’interesse della Juventus, club dove Alvarito ha giocato per quattro stagioni, nei bienni 2014-16 e 2020-22. A tifare per un ritorno in Italia del giocatore è proprio la moglie Alice Campello, madre dei quattro figli della coppia: in una storia sul suo profilo Instagram la fashion blogger con 3,3 milioni di follower, creatrice di una linea di moda e una di make up, rivela che la casa di Torino è quasi pronta e mostra le prime immagini degli interni, in particolare della cabina armadio".