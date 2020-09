La retrocessione del Watford in Championship può portare all'addio di Roberto Pereyra, l'argentino ex Juve che potrebbe tornare in Serie A. Sul Tucumano hanno acceso i riflettori sia Genoa che Udinese e c'è anche il Torino. Ma secondo Il Messaggero il trequartista argentino sarebbe stato offerto anche alla Roma. L'ex bianconero potrebbe tornare in Italia per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro.