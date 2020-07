Ferran Torres, attaccante di 20 anni del Valencia al centro delle mire di mercato di parecchi club (è anche nel taccuino di Paratici) sta per trasferirsi in Premier League. Come riporta la Bild il club spagnolo si sta accordando con il Manchester City per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra che può apparire non particolarmente elevata, ma dovrebbe essere prevista una contropartita tecnica. Tra le papabili, ricordiamo che nella rosa del City c'è anche l'ex terzino della Juve Joao Cancelo.