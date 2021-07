L'erede del portiere argentino, passato all'Atalanta per 20 milioni di euro, tra i pali dell'Udinese potrebbe essere il numero uno del Brescia. La trattativa tra il club lombardo e quello friulano è in stato avanzato, con un accordo già trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Come riportato dal quotidiano Brescia Oggi, il club del presidente Massimo Cellino dovrebbe aver trovato l'erede di Joronen nel venticinquenne estremo difensore della Juventus Under 23pronto a fare il salto di categoria.